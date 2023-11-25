زيارة لنائب رئيس العمل الوطني ربيع عواد ونائب رئيس للشؤون الادارية غسان خوري إلى الشمال‎

A + A -

جال نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني ربيع عوّاد على شمال لبنان إنطلاقاً من طرابلس الى زغرتا فالمنية _ الضنية وصولاً الى عكار. حيث إلتقى الى جانب نائب الرئيس للشؤون الإدارية السيد غسان الخوري بهيئات ومجالس الأقضية ومنسقين الهئات المحلية، حيث جرى التأكيد على أهمية التعاون بهدف التواصل مع الفعاليات في كل منطقة إنطلاقاً من روحية وفكر التيار المنفتح على الجميع، مع تأكيد عوّاد على أهمية دور التيار في حلّ أي نزاع سياسي إنطلاقاً من سهولة تواصله مع الجميع.

من طرابلس شدد نائب الرئيس أن التيار وطنيّ بالأفكار والمبادئ والمواقف وأن هذا الفكر هو الذي يربط التيار بطرابلس التي طالما خرّجت هذا الفكر.

أمّا في زغرتا لفت عوّاد أن التنوع يشكل قيمة مضافة على الصعيد الداخلي في التيار وعلى صعيد الوطن، وأن الحرية التي يتمتع فيها التيار تشكل نقطة قوة له، مع التنويه أن الهدف الأول لنا هو العيش في وطن يشبهنا وهذا الهدف قابل للتحقيق إذا ما تعاونا جميعاً بالرغم من الإختلاف والتمايز مع الإنطلاق من مبدئ وطني جامع لنلتقي مع الجميع.

"نحن تيار على مساحة الوطن" بهذه العبارة إفتتح حديثه من لقاء التياريين في المنية _ الضنية مع تأكيده أن التيار وطني بمواقفه وحر بخياراته، مع تذكير الحاضرين أن رسالتنا هي رسالة تواصل وأننا الوحيدين القادرين على التواصل مع الجميع مع ضرورة تشبثنا بالفكر الوطني والحفاظ على لغة العقل والمنطق.

على صعيد عكار جرى التطرق الى الروابط المشتركة بين التيار الوطني الحر وأهل عكار لاسيما تحت شعار شرف تضحية وفاء والمؤسسة العسكرية التي جمعتنا في الماضي حيث إختلط الدم المسلم بالمسيحي دفاعاً عن الشرعية اللبنانية.