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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

الهدنة في غزة على الطريق الصحيح، ولاسيما لناحية تبادل الاسرى. اما التمديد او التوجه نحو وقفٍ دائم لاطلاق النار، فبين اخذٍ ورد، على وقع تهديدات متبادلة بمعاودة القتال.

وفي غضون ذلك، ساد الهدوء الحذر جبهة الجنوب اللبناني، على رغم الخروقات الاسرائيلية، ما اتاح عودة النقاش الى الاستحقاقات المحلية، خصوصا رئاسة الدولة وقيادة الجيش.

فبعد المعلومات المتداولة عن معاودة قطر لتحركها، تصدرت المشهد اليوم المعلومات التي كشفتها الOTV ليل امس عن عودة جان ايف لودريان الى بيروت هذا الاسبوع. وفي التفاصيل ان الموفد الرئاسي الفرنسي يصل الى العاصمة اللبنانية ليل الثلاثاء في زيارة تستمر ثلاثة ايام، على ان يستهل الاربعاء محادثاته مع المعنيين، على ان يغادر الجمعة الاراضي اللبنانية.

فهل تنضم جولته الجديدة الى سابقاتها من حيث الفعالية؟ ام ان الخرق الايجابي محتمل هذه المرة؟