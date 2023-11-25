"“الكيان الصهيوني هو المحتل والمعتدي والمجرم"... فضل الله: اسرائيل فشلت!

شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله على أن “الكيان الصهيوني هو المحتل والمعتدي والمجرم الذي يرتكب المجازر من أجل إلغاء وجود الشعب الفلسطيني بتهجيره مرة جديدة من أرضه، والشعب الفلسطيني في موقع الدفاع عن وجوده وأرضه ومقدساته”.
ورأى فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي للشهيد إبراهيم بديع حمزة في الجميجمة الجنوبية، أنه “عندما تعجز إسرائيل عن تحقيق ما وضعته من أهداف، فهذا يعني أنها فشلت، وعندما نرى الفلسطينيين يعودون بهذه الطريقة إلى بيوتهم المدمرة ويفرضون على العدو إطلاق الأسرى، فهذا يعني أنهم أسقطوا أهدافه، وقضية الأسرى قضية كرامة الإنسان وحريته، فكيف إن كنّا أسيرات وأطفال في سجون العدو، وهذا يعني أن المقاومة كشفت الصورة الحقيقية لهذا الكيان أمام العالم أجمع، وأنها أيضاً تمكنت من إحباط المشروع الإسرائيلي الأميركي، وصحيح أن كل نقطة دم غالية، ولكن حجم المشروع التدميري الاسرائيلي كان إلغاء وجود الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن نقيس حجم الانجاز بحجم التضحيات، فمنذ العام 1948 والعدو يرتكب المجازر، ولكنه اليوم يواجه مقاومة صلبة وإرادة شعب يرفض أن تحل به النكبة مرة أخرى”.