"“الكيان الصهيوني هو المحتل والمعتدي والمجرم"... فضل الله: اسرائيل فشلت!

وأشار إلى أن “دورنا في لبنان وفي بقية الجبهات في العراق واليمن، هو المساند والداعم، وإن كانت الجبهة اللبنانية على مستوى محور المقاومة هي الأكثر فعالية وتأثيراً، وقدمنا خيرة الشباب اللبناني شهداء في هذه المعركة من أجل لبنان وفلسطين، وهذه المقاومة تقوم اليوم بتكليفها الوطني والشرعي والأخلاقي والإنساني انتصاراً للدم المظلوم في غزة، وأيضاً دفاعاً عن بلدها وأرضها وشعبها، وموقفها مرتبط بالتطورات في غزة، ونحن سنقوم بأي عمل يحتّمه علينا هذا الواجب من دون أن نعطي بالاً لكل تهديد ووعيد، ومنذ خمسين يوماً ورسائل التهديد والوعيد والتحذيرات تأتي إلينا، ولكننا لم نغيّر حرفاً واحداً في موقفنا انتصاراً للمظلومين، لأننا في موقع الحق والموقع الصحيح، ونحن نحكّم موقفنا إلى ما تمليه علينا الواجبات وما تقدره المقاومة في الميدان”.

وختم فضل الله: “إن الصورة التي قدمتها المقاومة في لبنان على مستوى حضور مجاهديها وصلابة عوائل شهدائها ووعي جمهورها وصبره، تؤكد من جديد أنها المقاومة القوية والواعية وتملك من الشجاعة والحكمة ما يجعلها قادرة على حماية بلدها وشعبها، وهي في الصعاب تثبت أنها على مستوى المواجهة، وأنها مقاومة كلها في الميدان بمجاهديها وعوائلها وقادتها تقدم الشهداء وتفخر بهم، ولا توفر أبناء قادتها الذين يرتقي منهم الشهداء كما ارتقى القادة الشهداء”.