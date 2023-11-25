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توقيف شخصين نفذا عمليات سرقة وإحتيال في بيروت

25
NOVEMBER
2023
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بتاريخ 4-11-2023، إدعى أحد المواطنين لدى فصيلة النهر في وحدة شرطة بيروت ضد شخصين بجرم إحتيال، وأنهما عمدا إلى استدراجه إلى محلة الكرنتينا واستوليا منه على مبلغ /5800/ دولار أميركي وحقيبة أمتعته، وذلك بعد أن وعداه بترحيله خارج البلاد، من خلال تواصله معهما، عبر صفحة بإسم "Salem Go" عبر تطبيق Facebook.

ومن خلال التحريات والإستقصاءات التي قامت فيها الفصيلة المذكورة، تبين لها أن المشتبه فيهما قاما، بتواريخ مختلفة، بسرقات وعمليات إحتيالية عدة، وهما: خ. ن. (من مواليد عام 1998، سوري) وم. ع. (من مواليد عام 1990، سوري).

وبتاريخ 23-11-2023 ومن خلال الرصد والتتبع لتحركاتهما، تمكنت عناصر الفصيلة من توقيفهما بمؤازرة دورية من مفرزة إستقصاء بيروت في محلة الكرنتينا فور حضورهما لاستهداف أحد الاشخاص واستدراجه بعملية إحتيالية. وقد اعترفا بقيامهما بعدة عمليات إحتيالية.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة صورتيهما وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعمالهما الحضور إلى مركز فصيلة النهر الكائن في محلة جادة إميل لحود مبنى "غرفة التحكم المروري"، أو الإتصال على الرقم 561841-01 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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