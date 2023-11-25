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"خيار المقاومة انتصر"... نائب الحزب: دفع الدم لأجل الوطن وبذل النفس لبقائه هو أرقى أنواع الانتماء للوطن

25
NOVEMBER
2023
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أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، أن "دفع الدم لأجل الوطن وبذل النفس لبقائه، هو أرقى أنواع الانتماء للوطن"، معتبرًا أن "صفقة التبادل التي تحصل في غزة اليوم تؤكد أن خيار المقاومة هو الذي انتصر وينتصر في كل المواجهات".

كلام عز الدين جاء خلال استقباله في مكتبه بمدينة صور وفدًا من اتحاد الجمعيات في صور ومنطقتها. ورأى عز الدين، أنه "بعد الذي حدث في غزة، سقط النظام الدولي بكل مؤسساته وجمعياته ومجتمعاته ومنظماته، وتبين أنه هناك مجموعة عملت وفق مصالحها".

وتوجّه للوفد، بالقول: "نحن وإياكم بنفس الموقع، ونسعى إلى نفس الهدف، وهو نشر الوعي والثقافة وتعزيز فكرة المواطنية"، مشددًا على "أهمية العمل الأهلي، لأنه يشمل كل مجالات الحياة وله دور أساسي في كل المجتمع خاصة في مدينة صور المتنوعة بمذاهبها وطوائفها، وهذا الدور مطلوب تفعيله بجدية ومسؤولية للمساهمة في زيادة نسبة الوعي من خلال الحوارات والالتقاء والتقارب".

 


وأكد عز الدين، ضرورة "نشر مفهوم المجتمع الأهلي الوطني وليس الأفكار التي تأتي من جمعيات الغرب لأغراض وأهداف سياسية".

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