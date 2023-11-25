ألفا: زوّدنا نحو ٢٥ محطة إرسال حدودية بالمازوت

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صدر عن شركة ألفا البيان الآتي:

زوّدت الفرق الفنية التابعة لشركة ألفا على امتداد هذا النهار، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، نحو ٢٥ محطة إرسال منتشرة في المناطق الحدودية الجنوبية، بمادة المازوت، مما أتاح إعادة الخدمة الى معظم تلك المناطق.

في الموازاة، تعمل ألفا على إنهاء التصوّر الفني الذي يتيح إصلاح محطة محيبيب التي دُمّرت جزئيا بالقصف الإسرائيلي، تمهيدا لإعادتها إلى الخدمة. هذا مع العلم أن المناطق التي تتغذى من المحطة المذكورة جرى تأمين الخدمة لها من خلال تفعيل ميزة التجوال المحلي National roaming بالتعاون مع شركة تاتش.