بيان "هام" من هيئة ادارة السير

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أعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيان لها اليوم السبت، أنها "سوف تستقبل المواطنين هذا الأسبوع أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس (28 – 29 و30/ 11/ 2023)".



وأضاف البيان، "سوف تقوم في المركز الأساسي "في الدكوانة" بإنجاز المعاملات الجديدة التّالية: 1 - فكّ رهن السيارات السّياحية الخصوصيّة، 2 - اعادة السيارات السّياحيّة الخصوصيّة الى السّير على اسم صاحبها (سيارات الانقاض على اسم صاحبها). وذلك من خلال حجز موعد على موقع الهيئة الالكتروني tmo.gov.lb".



وتابع، "وتستكمل المصلحة بتأمين الخدمات التّي توفرّها دائرة السوق (اصدار رخصة سوق بدل عن ضائع أو تلف وتجديد رخص السوق منتهية الصلاحية، إصدار رخصة سوق دوليّة (الدكوانة) والاستحصال على إستمارة رخصة سوق للخارج) من خلال حجز موعد مسبق في المركز الرئيسي في الدكوانة على موقع الهيئة".

وأردف، "اما في مختلف الاقسام (زحلة، صيدا، طرابلس والنّبطيّة) وفق الآلية التالية:



أيّام الثلاثاء لرخص السوق التي ينتهي رقم تسلسها بــ 0، 1، 2 و3.



أيّام الأربعاء لرخص السوق التي ينتهي رقم تسلسها بــ 4، 5 و6.



أيام الخميس لرخص السوق التي ينتهي رقم تسلسها بـ 7، 8 و9".



واستكمل، "هذا بالإضافة الى استمرار المصلحة في الدكوانة و في كافة الاقسام (طرابلس، صيدا، النبطية وزحلة) بتأمين الخدمات التّي كانت توفرّها سابقاً، والتّي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني للهيئة".



وختم: "مع العلم انّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الايام المقبلة".