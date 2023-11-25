living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جمعيّة عدل ورحمة: العُنف ضد المرأة يتنافى مع الحقّ في الحياة والكرامة!

25
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دعا الأب الدكتور نجيب بعقليني رئيس "جمعية عدل ورحمة" المجتمعات إلى وضع حدّ للعُنف ضد المرأة على اختلاف أنواعه الجسدي والمعنوي والنفسي والجنسي، لأن العنف يتنافى مع الحقّ في الحياة والكرامة.
جاء ذلك في بيان صادر عن "جمعيّة عدل ورحمة" لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة (٢٥ تشرين الثاني)، هذه الجمعيّة التي تناضل منذ خمسة وعشرين عامًا من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وكل إنسان وتثبيتها، وحماية المظلومين ورفع الصوت عاليًا ضد العُنف والقتل.
أضاف الأب بعقليني: "على الرغم من تطور العلوم والعلاقات الإنسانية، تبقى النساء عرضة للقتل والعنف لا سيّما في البلدان المتحضّرة"، وتساءل: "هل يكفي أن نُطالب ونُناضل من أجل الحدّ من مُمارسة العنف ضد المرأة؟ هل يكفي استنكار الجرائم؟ لا بد من التحرّك العملي والدائم للقضاء على ممارسة العُنف الذي يشوّه صورة الإنسان الحقيقية".
تابع: "اليوم، مطلوب التصدي لظاهرة العُنف ونشر الوعي، بشتى الوسائل، لا سيما من خلال التربية على احترام الآخر وتعديل القوانين وتطبيقها".
شدّد على أن "عالمنا، اليوم، يحتاج إلى وقفة أمام الذات لوضع الأُمور في نصابها من خلال التحدّي المتمثّل في القيم الإنسانيّة والأخلاقيّة، وتجنّب ثقافة العُنف والاستغلال والاستعباد والدونيّة واحتقار الآخر".
أمِل أن "يحصل تغيير في مبادئ التربية ومفاهيم الثقافة بطريقة منطقيّة وعمليّة وعلميّة يصبّ في خانة كرامة المرأة، بالتالي تتجلى كرامة الإنسان، وهذا دليل على ارتقاء إنسانية الإنسان".
ختم: "نعم لثقافة الحياة واللاعنف، لا للعنف، ثقافة مستشرية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   