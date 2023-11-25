عناوين الصحف ليوم السبت 25 تشرين الثاني 2023

الأخبار
ـ التوحّش الإسرائيلي لا يمنع الفرح | فلسطين تستقبل أسراها: كلّنا مقاومة
ـ حزب الله يشيّع شهيديْن والأسد يعزّي رعد
ـ قيادة الجيش برأس، أم برأسيْن، أم بلا رأس؟
ـ صورة اليوم التالي
البناء
ـ اليوم الأول بعد الجولة الأولى للحرب: تمسُّك غزة والأسرى المحررين بالمقاومة
ـ الهدنة تشمل عملياً جبهة لبنان والقواعد الأميركية وتشجيع أميركيّ على تمديدها
ـ ماكرون يتعهّد بتحرير الأسرى الفرنسيين.. ومطالبات بضمّ قضية جورج عبدالله
الجمهورية
ـ واشنطن وباريس وموسكو: منع التصعيد
ـ أول أيام الهدنة: إطلاق رهائن وأسرى
ـ لودريان آت ٍ بـ»مبادرة» ما بعد غزة
ـ ما معنى وجود هوكشتاين في تل أبيب وعبد اللهيان في بيروت؟
ـ سياسة الغموض استُعملت لعقود عمداً او جهلاً لإفقارنا وخرابنا
ـ مرحلة جديدة تتحضّر: الدولار إلى تراجع؟
اللواء
ـ هدنة الجنوب المحققة.. هدوء وعودة إلى القرى الأمامية
ـ تجدُّد المبادرات مع موفد قطري.. وتشريع الضرورة ببنود كاملة
ـ شعب فلسطين ينفض ركام الجرائم مهللا بطلائع الأسرى العائدين
ـ إسرائيل تواجه «انتفاضة اسبانيا وبلجيكا» نصرة لحل الدولتين.. ونتنياهو وفريقه الحربي في عاصفة الاخفاقات
الديار
ـ صمود الشعب الفلسطيني احبط خطط «اسرائيل» وحماس لا تزال متجذّرة بغزة
ـ الهدنة صامدة وتحرير 39 فلسطينياً مقابل 13 «اسرائيلياً» بجهود قطرية
ـ القوات اللبنانية: الرئيس بري وعدنا بإدراج «قيادة الجيش» على جدول أعمال الجلسة التشريعية