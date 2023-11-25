عناوين الصحف ليوم السبت 25 تشرين الثاني 2023

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الأخبار

ـ التوحّش الإسرائيلي لا يمنع الفرح | فلسطين تستقبل أسراها: كلّنا مقاومة

ـ حزب الله يشيّع شهيديْن والأسد يعزّي رعد

ـ قيادة الجيش برأس، أم برأسيْن، أم بلا رأس؟

ـ صورة اليوم التالي

البناء

ـ اليوم الأول بعد الجولة الأولى للحرب: تمسُّك غزة والأسرى المحررين بالمقاومة

ـ الهدنة تشمل عملياً جبهة لبنان والقواعد الأميركية وتشجيع أميركيّ على تمديدها

ـ ماكرون يتعهّد بتحرير الأسرى الفرنسيين.. ومطالبات بضمّ قضية جورج عبدالله

الجمهورية

ـ واشنطن وباريس وموسكو: منع التصعيد

ـ أول أيام الهدنة: إطلاق رهائن وأسرى

ـ لودريان آت ٍ بـ»مبادرة» ما بعد غزة

ـ ما معنى وجود هوكشتاين في تل أبيب وعبد اللهيان في بيروت؟

ـ سياسة الغموض استُعملت لعقود عمداً او جهلاً لإفقارنا وخرابنا

ـ مرحلة جديدة تتحضّر: الدولار إلى تراجع؟

اللواء

ـ هدنة الجنوب المحققة.. هدوء وعودة إلى القرى الأمامية

ـ تجدُّد المبادرات مع موفد قطري.. وتشريع الضرورة ببنود كاملة

ـ شعب فلسطين ينفض ركام الجرائم مهللا بطلائع الأسرى العائدين

ـ إسرائيل تواجه «انتفاضة اسبانيا وبلجيكا» نصرة لحل الدولتين.. ونتنياهو وفريقه الحربي في عاصفة الاخفاقات

الديار

ـ صمود الشعب الفلسطيني احبط خطط «اسرائيل» وحماس لا تزال متجذّرة بغزة

ـ الهدنة صامدة وتحرير 39 فلسطينياً مقابل 13 «اسرائيلياً» بجهود قطرية

ـ القوات اللبنانية: الرئيس بري وعدنا بإدراج «قيادة الجيش» على جدول أعمال الجلسة التشريعية