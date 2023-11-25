أسرار الصحف ليوم السبت 25 تشرين الثاني 2023

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البناء

يقول مصدر دبلوماسي إن لجنة خبراء أميركيين تفحص لحساب وزارة الخارجية فرضية قوامها تسهيل وصول رئيس جمهورية في لبنان مقرّب من حزب الله إذا تبين ان ذلك يمكن أن يخفف احتمالات ذهاب الحزب الى جولة ثانية من طوفان الأقصى تكون على أكثر من جبهة بعد نهاية الهدنة المرشحة للتمديد، خصوصاً أن واشنطن تحتاج الى الوقت لبناء تحالف دولي إقليمي يفتح النقاش فلسطينياً مع حماس والسلطة لصيغة سياسية يمكن فرضها على الاحتلال كمخرج من مأزقه بعد فكّ وتركيب سياسي يشمل الحكومة.



يؤكد خبراء دبلوماسيون أن هزيمة الاحتلال وقعت للمرة الثانية بعد طوفان الأقصى مع اتفاق الهدنة والتبادل لأن القبول بالتبادل لا يعني إلا شيئاً واحداً هو فشل الحرب. ومن بدأ التبادل عليه أن يواصل ويمدد الهدنة مرة تلو مرة. وكلما طالت الهدنة صارت العودة للحرب أصعب وهي أصلاً بلا خطة نجاح بعد الفشل. وهذا يعني التساكن المديد مع المقاومة حتى يحدث انفجار يشبه طوفان الأقصى لكن من عدة جبهات هذه المرة وقد صار حتمياً في ضوء ما شهدته جبهة لبنان وصارت الحرب حالة قائمة ولو توقّف إطلاق النار.

الجمهورية

ـ فشلت محاولات عديدة لإجراء مصالحة بين مسؤول كبير وأحد وزراء حكومة تصريف الأعمال نظرا لعمق الخلاف بينهما على مسألة حساسة.

ـ سئل دبلوماسي غربي هل التقى طرفاً لبنانياً معيّناً في جولاته على القوى السياسية فاكتفى بالإبتسام.

ـ أسف مرجع روحي لعدم التمييز بين الخلافات الشخصية والمصلحة الوطنية.

اللواء



نُقل عن دبلوماسي غربي قوله أن إسرائيل خرجت أكثر عزلة، وذات سمعة لصيقة بالإرهاب في ضوء حرب الإبادة التي شنتها على قطاع غزة.



اقترح بعضهم على جهة حزبية نافذة، اعتبار المواجهة في الجنوب، فرصة لتمرير الاستحقاق الرئاسي بجلسة خاطفة!



يُعتقد في مجالس معنية أن موقف تكتل وسطي، بات أكثر ميلاً بتسوية، تسمح بوصول «مرشح الثنائي» إلى بعبدا.