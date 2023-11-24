الإعلامية روزانا رمال : في هذه الحرب تكشّف منطق الوزير جبران باسيل

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كتبت الإعلامية في قناة ال-otv روزانا رمال عبر صفحتها الرسمية ما يلي :"

خلاصة رقم (2 )بعد اول نهار هدنة :

في هذه الحرب و في هذه الظروف تكشّف منطق الوزير جبران باسيل بما يتعلق بالامن السياسي و الاستراتيجي و شكل الدفاع عن لبنان و ادراكه المعمّق لتطورات المنطقة فقد تبين انه يتابع بوعي ما يرسم فيها نتيجة تحولات اساسية في الشرق الاوسط و انعكاساتها على لبنان ، لقد تكشف ايضا اهتمامه البالغ بالقضية الفلسطينية و تثقيف ابناء تياره و شبابه “حولها و عنها” و هو ما يتحكم بمستقبلهم و يجيبهم عن اسئلة كثيرة تدور في بالهم حيال مواقفه و حتى تحالفاته.



لقد ظهر باسيل صاحب ثقافة واسعة و قارئ للاحداث حيث تخلى عدد كبير من الساسة اللبنانيين عن قراءة الكتب و الصحف و ما يؤرخ تاريخ المنطقة .

هذه المرحلة بخلاصاتها مع وعيه و ادراكه تحمّله مسؤولية اكبر في خياراته ( الرئاسية ) و سواها من الخيارات مما يضمن استقرار البلاد و سلامه .

-اقول هذا بتجرد كامل مع ملاحظة هامة نتيجة موقعي المهني الذي قد يتأثر به البعض انني لست من انصار باسيل بل ممن "يحترمون" ذكائه . "