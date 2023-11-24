رعد تقبل التبريكات باستشهاد نجله في النادي الحسيني لبلدته جباع

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تقبل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد التبريكات باستشهاد نجله عباس وذلك في النادي الحسيني لبلدته جباع، ومن المعزين النواب الياس بو صعب ، آلان عون، الياس جرادة، علي خريس، شربل مسعد، سفير الجمهورية الاسلامية في ايران في بيروت مجتبى أماني، ممثل الامين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله الشيخ علي جابر، الوزيران السابقان جورج قرداحي ومروان شربل،رئيس المكتب السياسي لحركة "امل" جميل حايك، العلامة السيد جعفر محمد حسين فضل الله، مسؤول الإعداد المركزي في حركة "امل" أحمد بعلبكي رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، وقيادات امنية وعسكرية ، نجل رئيس مجلس النواب نبيه بري باسل بري، مدير قناة "الميادين" الاعلامي غسان بن جدو على رأس وفد من القناة، وممثل حركة "الجهاد الاسلامي" في لبنان احسان عطايا، وقيادات في الفصائل الفلسطينية من المخيمات، وشخصيات قضائية وتربوية وصحية واجتماعية ورؤوساء اتحادات بلدية ورؤوساء بلديات ومخاتير.

وتلقى رعد اتصال تعزية من الرئيس سعد الحريري.