living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رعد تقبل التبريكات باستشهاد نجله في النادي الحسيني لبلدته جباع

24
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تقبل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد التبريكات باستشهاد نجله عباس وذلك في النادي الحسيني لبلدته جباع، ومن المعزين النواب الياس بو صعب ، آلان عون، الياس جرادة، علي خريس، شربل مسعد، سفير الجمهورية الاسلامية في ايران في بيروت مجتبى أماني، ممثل الامين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله الشيخ علي جابر، الوزيران السابقان جورج قرداحي ومروان شربل،رئيس المكتب السياسي لحركة "امل" جميل حايك، العلامة السيد جعفر محمد حسين فضل الله، مسؤول الإعداد المركزي في حركة "امل" أحمد بعلبكي رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، وقيادات امنية وعسكرية ، نجل رئيس مجلس النواب نبيه بري باسل بري، مدير قناة "الميادين" الاعلامي غسان بن جدو على رأس وفد من القناة، وممثل حركة "الجهاد الاسلامي" في لبنان احسان عطايا، وقيادات في الفصائل الفلسطينية من المخيمات، وشخصيات قضائية وتربوية وصحية واجتماعية ورؤوساء اتحادات بلدية ورؤوساء بلديات ومخاتير.
وتلقى رعد اتصال تعزية من الرئيس سعد الحريري.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   