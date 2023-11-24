بو حبيب في ختام جولته لبروكسيل : النازحون أيضا يحتاجون للمساعدة ليتمكنوا من العودة واعادة الاستقرار في ديارهم

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اختتم وزيرة الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب زيارته الى بروكسل بلقائه المفوض الاوروبي لادارة الازمات يانيس لينرتشيش حيث تباحثا بموضوع اللاجئين السوريين وتوافقا على ان الانسان هو انسان اينما كان، ولا يمكن ربط المساعدات الانسانية للنازحين بإقامتهم خارج بلدهم الأم، فهم ايضا" يحتاجون للمساعدة ليتمكنوا من العودة واعادة الاستقرار في ديارهم.

وسينتقل غدا" الوزير بوحبيب الى برشلونة لعقد لقاءات مع مجموعة من وزراء الخارجية على هامش المشاركة في اعمال مؤتمر الاتحاد من اجل المتوسط المخصص لموضوع غزة.