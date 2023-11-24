اسرائيل تستدعي سفراء اسبانيا وبلجيكا بسبب دعوة بلادهم "وقف قتل المدنيين!"

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استدعت إسرائيل سفيري إسبانيا وبلجيكا بسبب تصريحات أدلى بها رئيسا وزراء بلديهما في مؤتمر صحافي أمام معبر رفح على حدود غزة، اليوم الجمعة.



وكان رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، قد طالب إسرائيل بالتوقف عن قتل المدنيين في قطاع غزة، مشدداً على أن تدمير القطاع أمر غير مقبول.



وأضاف رئيس وزراء بلجيكا من أمام معبر رفح، اليوم الجمعة، أن على حماس أن تبذل كل الجهود لإطلاق سراح كافة الأسرى.





كما لفت إلى ضرورة أن يتحول وقف إطلاق النار المؤقت في غزة إلى وقف دائم.



بدوره، قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إن وقف إطلاق النار الحالي في غزة ليس كافيا، مؤكدا الحاجة لوقف دائم لإطلاق النار.



وأضاف أن إسبانيا قد تتخذ قرارها الخاص بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي ذلك.

وكان رئيسا وزراء إسبانيا وبلجيكا قد وصلا إلى معبر رفح في وقت سابق اليوم، بعد انتقالهما من مطار العريش إلي معبر رفح لإيصال المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة.



جدير بالذكر أن تلك الزيارة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا اليوم، تتزامن مع دخول الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة حيز النفاذ بعد أكثر من شهر ونصف الشهر من الحرب في قطاع غزة، والتي خلفت قرابة 15 ألف قتيل.