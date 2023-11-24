وزارة الصحة نبهت المواطنين وذكرتهم بالإرشادات المتعلقة بالفوسفور الأبيض

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جددت وزارة الصحة العامة تنبيهها وتذكيرها للمواطنين خصوصا في المناطق الجنوبية التي تعرضت للقصف بالفوسفور الأبيض باتباع التعليمات التالية الواجب اتخاذها في حال التعرض لهذه المادة الكيميائية:
– الابتعاد عن محيط المناطق التي قصفت بشكل مباشر بالفوسفور الأبيض.
– عدم لمس الأشجار والمزروعات وغيرها من الاسطح خصوصا في محيط المناطق المعرضة للقصف.
– عدم لمس الاجسام الغريبة التي قد تكون من مخلفات القصف.
– اتباع تعليمات وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية المتعلقة بالتعامل مع الفوسفور الأبيض.
– في حالات التعرض لأي شظايا او إصابات بالفوسفور الأبيض التوجه الى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.