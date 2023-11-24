وفد إعلامي من التيار الوطني الحرّ قدم التعازي باستشهاد صحافيَي الميادين وقسطنطين: يمثلان الحرية وتضامن لبنان مع الشعب الفلسطيني

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قدّم وفد إعلامي من التيار الوطني الحرّ برئاسة المستشار السياسي لرئيس "التيار" أنطوان قسطنطين واجب العزاء بالشهيدين الصحافية فرح عمر والمصور ربيع معماري في قناة الميادين في بيروت، وضمّ الوفد رئيس تحرير موقع tayyar.org الصحافي ميشال أبو نجم والمسؤولة في لجنة الاعلام والتواصل الصحافية باسكال أبو نادر.

وأكد قسطنطين أننا "حضرنا لتقديم واجب العزاء بشهيدين نعتبر أنه تم اغتيالهما عمداً على نحو ما ظهر في وسائل الاعلام، ويمثلان الحرية والتزام لبنان الى جانب قضية الشعب الفلسطيني التي تعتبر قضية حقّ وقد نصت على جوهرها الامم المتحدة والقرارات الدولية ولبنان لطالما كان ولا زال نصيرا لها"، وأشار الى أنَّ "استشهاد الاعلاميين من الميادين هو جزء من ضريبة الدفاع عن الحقيقة وعن الحرية والحقّ".

واضاف قسطنطين: "لبنان متضامن مع القضية الفلسطينية ومهما كان التمايز بين اللبنانيين حول هذا الموضوع كبيراً الا أنهم في الجوهر متفقون على أن ما تقوم به اسرائيل هو عدوان حقيقي على الشعب الفلسطيني".