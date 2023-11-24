living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفد إعلامي من التيار الوطني الحرّ قدم التعازي باستشهاد صحافيَي الميادين وقسطنطين: يمثلان الحرية وتضامن لبنان مع الشعب الفلسطيني

24
NOVEMBER
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قدّم وفد إعلامي من التيار الوطني الحرّ برئاسة المستشار السياسي لرئيس "التيار" أنطوان قسطنطين واجب العزاء بالشهيدين الصحافية فرح عمر والمصور ربيع معماري في قناة الميادين في بيروت، وضمّ الوفد رئيس تحرير موقع tayyar.org الصحافي ميشال أبو نجم والمسؤولة في لجنة الاعلام والتواصل الصحافية باسكال أبو نادر.
وأكد قسطنطين أننا "حضرنا لتقديم واجب العزاء بشهيدين نعتبر أنه تم اغتيالهما عمداً على نحو ما ظهر في وسائل الاعلام، ويمثلان الحرية والتزام لبنان الى جانب قضية الشعب الفلسطيني التي تعتبر قضية حقّ وقد نصت على جوهرها الامم المتحدة والقرارات الدولية ولبنان لطالما كان ولا زال نصيرا لها"، وأشار الى أنَّ "استشهاد الاعلاميين من الميادين هو جزء من ضريبة الدفاع عن الحقيقة وعن الحرية والحقّ".
واضاف قسطنطين: "لبنان متضامن مع القضية الفلسطينية ومهما كان التمايز بين اللبنانيين حول هذا الموضوع كبيراً الا أنهم في الجوهر متفقون على أن ما تقوم به اسرائيل هو عدوان حقيقي على الشعب الفلسطيني".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   