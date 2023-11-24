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تحذير من الرياح وغزارة الأمطار... إليكم طقس نهاية الاسبوع

24
NOVEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، تنشط الرياح اعتبارا من المساء وتشتد أحيانا خلال الليل حيث تصل سرعتها لحدود الـ 65 كلم/س.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الاحد، حيث يتأثر بمنخفض جوي سريع متمركز حاليا جنوب الجزر الايطالية والذي يقترب تدريجيا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة ورياح قوية تلامس الـ 90 كلم/س، وبأمطار غزيرة أحيانا وعواصف رعدية ويستمر حتى مساء الاثنين حيث ينحسر تدريجيا.
نحذر من ارتفاع موج البحر و تطاير اللوحات الاعلانية و الشمسية بسبب سرعة الرياح (90) كلم/س (من ظهر الاحد وحتى صباح الاثنين) وغزارة الامطار (من فجر الإثنين وحتى الظهر).
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت ، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية والداخلية.

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