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بقرادونيان لبيرم: يحيّي قتلى الجيش الأذربيجاني المجرم.. ووزير العمل يردّ!

24
NOVEMBER
2023
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كتب أمين عام حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "الوزير مصطفى بيرم يحيّي قتلى الجيش الأذربيجاني المجرم، المموّل من العدو الإسرائيلي والمدجّج بالأسلحة الإسرائيلية".

وأضاف، "جيشان يرتكبان مجازر بالأجندة السياسية نفسها".

وتابع، "إزدواجية معايير؟ أم جهل في الحقائق؟".

واستكمل، "هل هذا موقف الحكومة اللبنانية؟ سؤال بعهدة رئيس الحكومة، أو موقف مَن يمثّل الوزير بيرم في الحكومة؟".

وأردف، "مهما كان الجواب، فإن هذا التصريح إهانة للمقاومة وإهانة للشعب الأرمني".

وردّ وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، على منشور بقرادونيان عبر "إكس".

وكتب بيرم: "غير صحيح ابدا وواضح انك لا تفهم ما تسمع او تقرأ".

وأضاف، "انا استندت الى تقديرهم لمن عندهم لأنتقل الى من عندنا ومن قصدتهم هم خلال الحقبة السوفياتية حصراً".

وأردف، "فأنا لم اذكر اي أمر متعلق بنزاعات وانا احترم من هم اهل عندنا ولم ازر اي منطقة ذات خلاف او اتطرق لاي شي يسيء لأي مكون عندنا نحترمه جداً".

وكان وزير العمل مصطفى بيرم قد ألقى كلمة داخل مؤتمر العمل الإسلامي في أذربيجان أمام 57 دولة، حيث نوّه و"زفّ" بحسب قوله شهداء "المقاومة" في لبنان.

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