"أعبّر عن قلقي".. لاثارو يتحدث عن "عواقب مدمّرة"!

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تصريح صادر عن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو:

"أعبّر عن قلقي إزاء تبادل اطلاق النار المكثف المستمر على طول الخط الأزرق الذي أودى بحياة الكثير من الناس، وتسبب في أضرار جسيمة، وبدد أرزاق لناس.

باعتبارنا حفظة سلام، فإننا نحثّ أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف هذه.

إن أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة.

ويجب على الأطراف أن تؤكد من جديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع."