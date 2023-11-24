هدوء حذر في الجنوب... وإصابة عنصر في قوى الأمن جرّاء القصف أمس!

A + A -

أصيب المعاون في قوى الأمن الداخلي "ك - خ". بجروح طفيفة في يده ورجله جراء القصف الذي استهدف محيط مخفر عديسة منتصف الليل وأدى إلى تحطم زجاج المخفر.



وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه منذ السابعة صباحًا، موعد بدء سريان الهدنة في قطاع غزة، تعيش قرى القطاعين الغربي والأوسط حالة من الهدوء الحذر إذ لم يسجل اي قصف معادٍ أو عمليات عسكرية.



وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف مساء أمس وحتى قبيل منتصف الليل بمدفعيته الثقيلة وبشكل متقطع أطراف عدد من البلدات في القطاع الغربي (الناقورة، علما الشعب، الضهيرة ، وجبلي اللبونة) كما أغار الطيران المعادي قبيل منتصف الليل الفائت على أطراف بلدتي يارين ومروحين وأطراف بلدة عيتا الشعب.

وأطلق الجيش الإسرائيلي مساء أمس الخميس، قنابل مضيئة فوق قضاء صور والساحل البحري وحلّق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط حتى ساعات الفجر الأولى.



وكتب مراسل "المنار" علي شعيب، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": الساعة 6.45 صباحاً إستهدفت مدفعية العدو منطقة مفتوحة في سهل الخيام بعدد من القذائف ثم توقف قبيل 7.00".



وأضاف، "تحليق متواصل حاليا للطائرات المسيّرة".