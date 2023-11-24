خاص - شرط اسرائيل قبْل الهدنة جنوبا؟!

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خاص tayyar.org -

تردّد أن اسرائيل تشترط إبعاد قوات النخبة العائدة الى حزب الله والمعروفة بفرقة الرضوان، عن المنطقة الحدودية، لكي تنخرط في التهدئة جنوبا.

ولا يخفى أن المستوى العسكري في إسرائيل يحسب حسابا لهذه الفرقة التي اكتسبت خبرة ميدانية هائلة في الحرب السورية، والتي تنتشر على طول الحدود معها على امتداد جغرافي يتجاور الـ١٠٠ كيلومتر من الناقورة إلى منطقة شبعا، وتمتاز بتدريب عال وبتسليح استثنائي.



وجرى تحضير قوات النخبة منذ سنة ٢٠٠٦ على ما يُعرف بحرب المستوطنات والتي تشمل اجتياحا للمستوطنات الحدودية وصولا الى عمق يتجاوز عشرات الكيلومترات.





وينشر الجيش الإسرائيلي منذ سنة ٢٠٢٠ فرق النخبة من لواء غولاني عند حدوده الشمالية في مواجهة انتشار الرضوان.