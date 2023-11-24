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لبنان على موعد مع منخفض جوي.. إليكم تفاصيل طقس الـWeekend

24
NOVEMBER
2023
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تؤثر على لبنان منطقة من الضغط الجوي المرتفع، حيث يسيطر طقس مستقر كلياً وستمر لغاية يوم غد السبت. 
 
في المقابل، سيتمركز منخفض جوي ممطر تدريجياً فوق البحر الأسود وبقيم متدنية جدا (٩٩٧ hpa) ويبدأ بالتأثير على لبنان يوم الأحد خصوصا على شكل رياح قوية ويستمر لغاية فجر الثلاثاء. 
 
هذا المنخفض يحمل معه أمطارا رعدية تصبح غزيرة بين ليل الأحد وصباح الاثنين مع تدن كبير بدرجات الحرارة الاثنين وثلوج خفيفة تحت عتبة الـ٢٠٠٠ متر.
 
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
 
١- الحرارة: بين ١٦ و٢٣ درجة ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على ال ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ مشمس
٣- الرياح: شرقية ليلاً تتحول شمالية غربية نهاراً ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية: جيدة 
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.
 
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
 
السبت: طقس مستقر فيما الجو يكون غائما بسحب عالية ومتوسطة ودرجات الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي: بين  ١٦ و٢٥ درجة ساحلا، بين ٦ و١٩ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً، تتحول الى شمالية غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
الأحد: يتحول الطقس الى غير مستقر حيث الرياح تصبح قوية خصوصا شمالا وجبلاً وتتساقط أمطار تكون خفيفة ومحلية غير شاملة اجمالاً خلال النهار تشتد ليلاً مع تساقط الثلوج على الجبال الشاهقة (+ ٢٥٠٠ متر). درجات الحرارة تنخفض بشكل محدود وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٣ درجة ساحلا، وبين ٦ و١٩ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح تتحول جنوبية غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٤٠ و٩٠ كم/س.
 
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