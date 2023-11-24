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بدأت صباح اليوم.. كل ما تريد معرفته عن الهدنة في غزة

24
NOVEMBER
2023
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بدأت اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة المحلي (5 بتوقيت غرينتش)، الهدنة في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس".
 
وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الهدنة ستتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار في شمال وجنوب غزة.
 
وذكر المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري إن مساعدات إضافية ستبدأ في التدفق على غزة وسيتم إطلاق سراح المجموعة الأولى من الرهائن، ومن بينهم نساء مسنات، الساعة الرابعة عصرا (14 بتوقيت غرينتش) وسيرتفع العدد الإجمالي إلى 50 خلال الأيام الأربعة.
 
وقال الأنصاري للصحفيين إن من المتوقع إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مضيفا: "أملنا الرئيسي أن تقود هذه الهدنة الإنسانية إلى فرصة لنا جميعا لكي نبدأ في عمل أكبر في إطار تحقيق هدنة دائمة"، حسبما نقلت "رويترز".
 
وفيما يلي أبرز ما قاله الأنصاري:
 
تم أخيرا تسليم قائمة باسم المدنيين الذين سيتم الإفراج عنهم من غزة إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.
سيتم الإفراج عن 50 رهينة مقسمين على 4 أيام، وفي اليوم الأول سيفرج عن 13 من النساء والأطفال.
جرت اتصالات مكثفة في إطار الوصول إلى شكل الخطة التنفيذية لتطبيق الاتفاق، هدفها ضمان الوصول الآمن للرهائن إلى محطتهم النهائية.
سيتم خلال مدة الأربعة أيام جمع المعلومات حول بقية الرهائن للنظر في إمكانية الإفراج عن عدد أكبر وبالتالي تمديد الهدنة.
 
الجيش الإسرائيلي يوضح تحركاته عند بدء سريان الهدنة
 
كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، تفاصيل تتعلق بالتحركات التي ستقوم بها القوات الإسرائيلية مع دخول سريان اتفاق الهدنة مع "حماس" حيز التنفيذ.
 
وقال أدرعي في منشور وصفه بـ"الهام" على حسابه في "إكس": "مع دخول سريان التعليق المؤقت للنيران حيز التنفيذ، ستتمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تنتقل فيها".
 
 
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، كشف اليوم الجمعة، تفاصيل تتعلق باتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس. وأكد ضياء رشوان على الآتي:
 
في إطار اتفاق الهدنة سيتم يوميا دخول 130 ألف لتر سولار وعدد أربع شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة.
كذلك سيبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميا إدخال عدد 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ خمسين يوما.
بالتزامن مع سريان الهدنة، ستواصل مصر استقبالها لمجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من أبناء غزة، لعلاجهم بالبلاد.
سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها.
للمرة الأولى منذ بدء النزاع، سيتم السماح من الجانب المصري ببدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد، إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم.
 
"حماس" وتفاصيل الهدنة
 
قالت "حماس" في بيان، يوم الخميس، إن الهدنة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح اليوم الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.
 
وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان الحركة:
 
سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.
سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.
الطيران الإسرائيلي سيوقف تحليقه فوق غزة لـ6 ساعات يوميا خلال الهدنة، اعتبارا من 10 صباحا. 
وشنت إسرائيل قصفها المدمر على غزة بعد أن اقتحم مسلحون من حماس السياج الحدودي في السابع من أكتوبر، مما أسفر، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.
 
ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 14 ألفا من سكان غزة بينهم نحو 6000 طفل، حسبما أفاد المسؤولون بالقطاع.
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