عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 تشرين الثاني 2023

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الأخبار: استراحة من الحرب: العدو يفقد الزخم
نداء الوطن: الجنوب اليوم "على كفّ هدنة"
اللواء: الإحتلال يوسِّع اعتداءاته خارج قواعد الإشتباك.. ونجل رعد بين الشهداء
برّي: مشكلة قيادة الجيش مسيحية .. وتفاهم بين الراعي والخطيب على قمّة روحية
البناء: الساعة 7 صباح اليوم يعترف الاحتلال بفشل الحرب الكونية على غزة وتبدأ الهدنة الاتفاق ضمن تبادل الأسرى وفق معادلة 3 مقابل 1 وفتح طريق التمديد والتمدّد محمد رعد يشيع نجله عباس شهيدا: لقد سبقني… واللبنانيون يستعيدون استشهاد هادي
النهار: لبنان عشية الهدنة الغزاوية على مشارف حرب!
الجمهورية: تصيد جنوبًا وفي غزة عشية الهدنة
l'orient le jour: Pour crier victoire, l’« axe de la résistance » veut en finir au plus vite