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أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 تشرين الثاني 2023

24
NOVEMBER
2023
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البناء: خفايا وكواليس


كواليس

دعا مصدر دبلوماسي إلى ترقب ما سوف يحدث عالمياً مع انتشار الصور التي سوف تخرج من قطاع غزة مع بدء الهدنة عن الخراب والدمار والمأساة الإنسانية، وما سوف يحدث في البيئة الداخلية للكيان، مع ظهور حجم الخسائر التي تمّ التكتم عليها داخل الجيش خلال المواجهات البرية على جبهتي الشمال والجنوب مع المقاومة في لبنان وغزة.

 

خفايا

قال مرجع سياسي بارز إن كلام البطريرك الراعي عن استشهاد نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد تعبير عن مناخ لبناني عام يشبه ما جرى عام 1997 بعد استشهاد هادي نجل السيد حسن نصرالله لجهة مكانة المقاومة وقادتها في عيون اللبنانيين، وخصوصاً المختلفين مع المقاومة. وقد تجلّى هذا سياسياً وإعلامياً بوضوح؛ وكلام البطريرك مؤشر متعدّد الاتجاهات.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز

لا يقبل وزير «سوبر» أن تكون المفاوضات مع صندوق النقد، قد أصبحت من الماضي!


غمز

يتساءل إسلاميون عن دور الأجهزة الإعلامية المعنية في الحدّ أو لجم التعليقات التي تُحدث حساسيات وانقسامات حول ما يجري.

 

همس

لا تتوقف طائرات الاستطلاع المعادية والمطورة التجهيز في التحليق ليل - نهار فوق قرى ومناطق جنوبي الليطاني.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

وجّه صندوق تنمية عربي إنذاراً إلى الحكومة اللبنانية بوقف تمويل كافة المشاريع المموّلة منه بسبب تخلّف وزارة المالية عن سداد مستحقّات القروض الميسّرة المتوجّبة بذمّتها في مقابل استمرارها بتسديد مستحقّات البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية.

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