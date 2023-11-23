جميل السيد: إسرائيل تُدرِك تماماً من المنتصر في هذه المعركة

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غرد اللواء جميل السيد عبر صفحته:

"بعد عملية ٧ تشرين الاول، قالت إسرائيل تباعاً: *سنمحو غزة، *سنسحق حماس نهائياً، *سنرحّل الغزّاويين إلى سيناء، *سنهجّر الغزاويين من شمالها إلى جنوبها، *لن تكون هنالك هدنة مع حماس أبداً، *على حماس إطلاق الاسرى فوراً بلا شروط، *لن نقبل المقايضة ولا التبادل… واليوم تنازلت إسرائيل عن كل شروطها وقبلت بالهدنة وتبادل الاسرى مع حماس، وفد تليها هدنات أخرى وتبادلات أخرى وربما جولات عسكرية أخرى… بالخلاصة، مَن المنتصر هنا حتى الآن إسرائيل أم حماس؟! عندما ترى تراجع إسرائيل عن كل شروطها أعلاه، وترى كيف أن عملية حماس قد أيقظت قضية فلسطين في الوجدان العالمي ولدي الأجيال الجديدة بما لم يحصل منذ نكبة ١٩٤٨ إلى اليوم، وعندما ترى كيف إنكشف الوجه الإجرامي الدموي لإسرائيل في غزة، وكيف سقطت الدعايات الكاذبة في الغرب والتي كانت تمجّد "حضارة وديمقراطية" إسرائيل على مدى ال ٥٠ سنة الماضية، تُدرِك تماماً من المنتصر في هذه المعركة…"