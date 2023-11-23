مصادر مطلعة على أجواء "الحزب" تسأل: "هل يكتفي بهذا الرد؟"

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غريس مخايل

أكدت مصادر مطلعة على أجواء حزب للـtayyar.org بعد استشهاد نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مع مجموعة مقاومين بعملية اسرائيلية استهدفت مركزهم، أهمية ما أعقب هذه العملية الاسرائيلية من ردة فعل عنيفة للمقاومة إذ أنها خلال في أقل من 24 ساعة صوّبت نيرانها الى أكثر من عشرين هدفاً داخل فلسطين المحتلة وكلّها أهداف عسكرية، إما تحشدات أو مراكز أو آليات.

وأضافت المصادر:"يتوقع أن تكون هذه العمليات التي صُنّفت الأعنف منذ بدء الحرب، والتي وصلت الى مسافة هي الأعمق لأنها وصلت الى 15 كلم، ردّاً مؤلماً على العدوان الاسرائيلي حيث تحققت أهداف عملانية هامّة".

وختمت المصادر بالسؤال: "هل يكتفي الحزب بهذا الرد أم يبقى الحساب مفتوحاً؟ خاصة أن الهدنة المعلنة ستبدأ صبيحة يوم الجمعة ومن المنطق أن تهدأ الجبهة اللبنانية خلال فترة الهدنة... الا إذا صعّدت اسرائيل أثناءها عند ذلك سيكون مُبرَراً للحزب أن يتابع عملياته الموجعة للآلة العسكرية الاسرائيلية".