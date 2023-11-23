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بيان مشترك "هام" بين رابطة معلمي التعليم الأساسي ولجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين

23
NOVEMBER
2023
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أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي ولجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين، في بيان مشترك، أن "وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي رعى اجتماعا حضره مدير عام التربية عماد الأشقر ومستشارة الوزير رمزة جابر بين ممثلي اليونيسف في لبنان من جهة ورابطة معلمي التعليم الأساسي ولجنة التعليم المسائي لبحث المطالب المتعلقة بدوام بعد الظهر ومستحقات الصناديق.

١) تسديد أجر الحصة لجميع أفراد الهيئتين الادارية والتعليمية (٧ دولار).

٢) يسدد الى جانب الأجر اليومي لموظفي المكننة (٣ $) بدل إنتاجية عن كل ساعة عمل.

 

٤) يسدد للمديرين في الدوام المسائي بدل إدارة ٦٠ دولار/ شهرياً.

٥) تسدد اليونيسف قيمة ٤٠% لصالح صناديق المدارس في الدوام الصباحي المتبقية عن العام ٢٠٢٢/٢٠٢١ اعتبارا من منتصف كانون الأول القادم.

 

٧) التزمت اليونيسف بالعمل على تسريع القبض للدوام المسائي والمستعان بهم وجعله ضمن مهلة الشهرين نظراً لصعوبة التدقيق الشهري.

وتم التأكيد أنه "انطلاقاً مما تقدم سوف تُعرض التقديمات أعلاه على الهيئة الإدارية للرابطة ولجنة الدوام المسائي لتقرير المناسب. مع الإشارة إلى أن الحلبيسيصدر قرار بدء التدريس في الدوام المسائي اعتباراً من الأثنين ٢٠٢٣/١١/٢٧".

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