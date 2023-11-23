الدفاع المدني: انهيار مبنى سكني في صيدا القديمة وانتشال جثة شاب سوري

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنه "في تمام الساعة ١٣،١٥ من تاريخ اليوم، تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغاً يفيد بانهيار سقف مبنى سكني في منطقة صيدا القديمة (محلة المقاصد) مقابل حديقة الإمارات. وقد توجه عناصر الدفاع المدني فورا الى الموقع وباشروا بتنفيذ مسح ميداني شامل وقد تم التحقق من وجود مفقود واحد تحت الانقاض. كما تبين ان ثمة أربعة أسقف انهارت تدريجيا فوق بعضها البعض".

وأشارت هذه المديرية العامة الى أنه "بعد جهود مضنية بذلها عناصر الدفاع المدني استمرت لساعتين ونصف من الوقت، حيث عملوا بدقة متناهية بواسطة المعدات اليدوية للبحث بين الحطام، تمكنوا من العثور على جثة شاب سوري الجنسية (مواليد ٢٠٠٧)، وبعد انتشال الجثة تم نقلها بواسطة أجهزة اخرى إلى المستشفى".

وأفادت بأن الأجهزة الأمنية المختصة حضرت لإتمام الاجراءات اللازمة.