نقاط تجمع لجنود الاحتلال ومواقع عسكرية بالجملة "تحت نيران المقاومة"... وصواريخ البركان تدخل المعركة!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:30 من بعد ظهر يوم الخميس نقاط تجمع وانتشار جنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
كما إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:35 من بعد ظهر يوم الخميس نقاط تجمع وانتشار جنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بصاروخ بركان وحققوا فيها إصابات مباشرة وعند الساعة 15:35 إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية نقاط تجمع وانتشار جنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقعي حدب البستان وبركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.