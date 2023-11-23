نقاط تجمع لجنود الاحتلال ومواقع عسكرية بالجملة "تحت نيران المقاومة"... وصواريخ البركان تدخل المعركة!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:30 من بعد ظهر يوم الخميس نقاط تجمع وانتشار ‏جنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏

كما إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:35 من بعد ظهر يوم الخميس نقاط تجمع وانتشار ‏جنود الإحتلال الإسرائيلي ‏ في محيط ثكنة زرعيت بصاروخ بركان وحققوا فيها إصابات مباشرة وعند الساعة 15:35 إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية نقاط تجمع وانتشار ‏جنود الإحتلال الإسرائيلي ‏في محيط موقعي حدب البستان وبركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مباشرة.‏