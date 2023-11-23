بيانات متتالية للحزب... مواقع اسرائيلية بالجملة تحت نيران المقاومة!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:50 من بعد ظهر يوم الخميس 23-11-2023 موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.
كما واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:55 من بعد ظهر يوم الخميس 23-11-2023 موقع راميا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة وعند الساعة 02:27 من بعد ظهر يوم الخميس 23-11-2023 موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.