وزارة الصحة تستكمل رفع الجهوزية والاستعداد للطوارئ: تدريب هذا العدد من المستشفيات والكادر الطبي

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تابعت الفرق الطبية المتخصصة في وزارة الصحة Kتطبيقًا لخطة وزارة الصحة العامة لرفع جهوزية القطاع الصحي تحسبا من تطورات عدوان اسرائيلي موسع على الجنوب،ومن خلال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، تدريب الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفيات الحكومية والخاصة وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين في القطاع الصحي الممثلين بمنظمة الصحة العالمية، اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي، اطباء بلا حدود، الصليب الاحمر اللبناني، نقابة الاطباء، نقابة الممرضين، والجمعية اللبنانية لطب الطوارئ.

وشملت التدريبات حتى يوم الخميس 23 تشرين الثاني 63 مستشفىً وأكثر من ألف ومئة شخص من الكوادر الطبية.

وتستكمل فرق الوزارة والشركاء تدريباتها للمستشفيات على كافة الاراضي اللبنانية.