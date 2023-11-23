صفي الدين من تشييع نجل النائب محمد رعد: "المقاومة ستبقى في ميادين القتال"

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أكّد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، أنّ "المقاومة ستبقى في ميادين القتال والدفاع عن الوطن والأمة والمستضعفين".

ولفت، خلال تشييع نجل رئيس كتلة "الوفاء للقماومة" محمد رعد، عباس رعد، في بلدة جباع، والذي سقط إثر عدوان إسرائيلي، إلى أنّ "في هذه الشهادة ميزة إضافية وخاصة هي في كون شهادة عباس وإخوانه رسالة أن كل ما لدينا نضعه في سبيل غزة ومقاومة غزة التي تقاتل بكل بسالة"، موضحًا أنّ "هذه الشهادة تُثبّت أنّ القيادة فعل حضور في الميدان وأنّ القيادة لا توفّر أحدًا".

وشدد صفي الدين على أنّ "معركة غزة هي من أشرف المعارك وأهل غزة هم من اشرف الناس وأطفال غزة هم من أشرف الأطفال".

وأشار إلى أنّ "المقاومة تثبت أنها المقاومة القوية التي لا تقهر ولا تسحق، ولا يمكن لأحد أن يسحقها".