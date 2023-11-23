"نعمل في الوزارة كخليّة نحل"... حجار: الصين هي الدولة الأولى التي تجاوبت بشكل سريع!

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كتب وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار عبر حسابه على منصة "أكس":

زرت اليوم برفقة سفير الصين في لبنان السيد تشيان منجيان دولة الرئيس نجيب ميقاتي، لإبلاغه بقرار الصين تقديم الدعم للنازحين اللبنانيين في الجنوب، بعد اتصالاتٍ قمنا به مع السفير تشيان. نحن نعمل في الوزارة كخليّة نحل، ونقوم منذ أكثر من شهر باجتماعات دائمة مع عدد من السفراء لتحفيز دولهم على الالتزام والمساعدة، ولشرح الأوضاع الصعبة في الجنوب، وقد تجاوبت دولة الصين معنا، علماً أنها الدولة الأولى التي تجاوبت بشكل سريع وقدّمت هذه الهبة لدعم الحاجات الانسانية الملحّة للنازحين اللبنانيين في الجنوب. وسنقدّم خلال الساعات المقبلة كل الأوراق المطلوبة لقبول هذه الهبة بشكلٍ رسمي وسنعلن لاحقاً عن موعد استلامها، كما سنشرح للمواطنين كيفيّة صرفها.