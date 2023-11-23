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اعلام اسرائيلي: صباح "غير هادئ ومتوتر جداً"... النيران تتوسع!

23
NOVEMBER
2023
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وصف المتحدث السابق باسم “جيش” العدو الإسرائيلي ما يحصل في شمالي فلسطين المحتلة، مع تزايد استهداف المواقع الإسرائيلية من قِبل المقاومة الإسلامية في لبنان، بـ”التصعيد الدرامي”، الذي قد يؤدي إلى “تدهور الأمور”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ صباح الخميس، غير هادئ ومتوتر جداً عند الحدود اللبنانية – الفلسطينية، مشيرةً إلى أنّ صفارات الإنذار دوّت أكثر من مرة، في غضون نصف ساعة فقط.

بدوره، قال مراسل “القناة الـ13″ في الشمال إنّ إطلاق الصورايخ في اتجاه فلسطين المحتلة لا يتوقف، بحيث تطال الصواريخ كل الشمال تقريباً”.

وأكد المراسل الإسرائيلي أنّ “النيران تتوسع ومدى إطلاق الصواريخ يتوسع، ووصل في صلية الصواريخ الأخيرة إلى أطراف صفد”.

 

وفيما يتصاعد القلق الإسرائيلي من التصعيد مع المقاومة الإسلامية في لبنان، أغلق “الجيش” الإسرائيلي طرقاً في الجليل الأعلى، خشيةً من تجدّد إطلاق الصواريخ من قِبل حزب الله، بحسب ما أفاد مراسل “القناة الـ12”.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي أنّ “الجيش” أغلق الطرق التي تؤدي إلى مستوطنات “المنارة” و”المالكية” و”تلة راميم”، وغيرها.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية رصدت إطلاق صلية صواريخ واسعة في اتجاه شمالي فلسطين المحتلة، تشمل نحو 50 صاروخاً، مؤكدةً أنّها “الأثقل” خلال الأيام الماضية.

وفي غضون ذلك، دوّت صفارات الإنذار في “خط المواجهة في الشمال”، بحيث طُلب إلى المستوطنين الدخول فوراً إلى “الأماكن المحصّنة”.

وأُصيب منزلان في مستوطنة “المنارة” إصابةً مباشرةً، بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي السياق القلق، حذّر رئيس مجلس مستوطنة “شلومي” في الشمال المستوطنين من العودة إلى المستوطنة، حتى في حال تنفيذ الهدنة في قطاع غزة، قائلاً إنّه “لا هدنة هنا؛ نحن في حالة حرب، لذلك لا تخاطروا وتأتوا”.

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