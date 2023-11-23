بصاروخين موجّهين.. استهداف جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس 23-11-2023 منزلًا ‏يتمركز فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصاروخين موجّهين وتمّ إصابته إصابة ‏مباشرة.‏

وفي بيان آخر:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس 23-11-2023 تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب وتل شعر بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيهما إصابات ‏مباشرة.‏

وأضافت المقاومة: "استهدف مجاهدونا عند الساعة 11:05 من قبل ظهر اليوم الخميس تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج رميم بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".