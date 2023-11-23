استهداف قاعدة ‌‏عين زيتيم "بـ48 صاروخ كاتيوشا" من لبنان!

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صدر عن المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، بيان جاء فيه: "بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ -﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ - صدق الله العلي العظيم".

وأضاف، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من قبل ظهر يوم الخميس 23-11-2023 قاعدة ‌‏عين زيتيم قرب مدينة صفد (مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91) بثماني وأربعين صاروخ ‌‏كاتيوشا وتمّ إصابتها إصابة مباشرة".‏

وختم البيان، "‏﴿‌‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏".