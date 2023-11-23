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الرئيس السابق اميل لحود : "القيادي الحقيقي هو الذي يكون في المقدّمة ويقبل لأولاده ما يقبله للآخرين

23
NOVEMBER
2023
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صدر عن الرئيس السابق العماد اميل لحود البيان الآتي: نتوجّه بالتعزية الشديدة الى جميع أهالي الشهداء، ونخصّ رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الأخ محمد رعد على استشهاد نجله الذي انضمّ الى قافلة المدافعين حتى الموت عن أرضهم وكرامتهم. 
 
وأضاف لحود: يعطي النائب محمد رعد الدرس نفسه الذي أعطاه آخرون، وعلى رأسهم سماحة السيّد حسن نصرالله الذين قدّموا أغلى ما عندهم، وهم بذلك يعطون درساً بأنّ القيادي الحقيقي هو الذي يكون في المقدّمة ويقبل لأولاده ما يقبله للآخرين، ويدافع عن كلّ شبرٍ من أرض بلده، وعن كلّ لبنانيّ، وهو النهج الذي اعتمدته المقاومة منذ تأسيسها. وقد كان والد الشهيد عملاقاً في موقفه حين قال إنّ عتبه الوحيد هو أنّ ابنه سبقه الى الاستشهاد. 
 
وتابع لحود: هذه نوعيّة الرجال القادرة على حماية قضيّة وأوطان وتغيّر المعادلة من ظلمٍ وطغيان الى انتصار وحقّ، ونحن نعزّيه بخجلٍ لأننا لا يمكننا أن نقدّم أكثر، ونؤكّد بأننا الى جانبكم والى جانب لبنان وكلّ مستضعف في فلسطين وفي الأمة العربيّة، خصوصاً أنّ المتآمرين ينتشرون من حولنا.
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