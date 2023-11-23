السيد نصرالله يستقبل عبداللهيان..

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استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله معالي وزير خارجية الجمهورية ‏الإسلامية في إيران الدكتور حسين أمير عبد اللهيان يُرافقه مساعد وزير خارجية الجمهورية ‏الإسلامية في إيران السيد شوشتري ونائب السفير الإيراني في بيروت السيد صمدي، حيث جرى ‏استعراض آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث ‏والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمسؤوليات الملقاة على عاتق ‏الجميع في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية لفلسطين وقضيتها المقدسة وكل المنطقة. ‏