عناوين الصحف ليوم الخميس 23 تشرين الثاني 2023

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النهار: استهداف إسرائيلي لمجموعة قيادية من "حزب الله" بينهم نجل محمد رعد وقائد فرقة "الرضوان"
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل: لا هدنة أو إفراج عن رهائن قبل الجمعة
الأنباء الكويتية: تشييع إعلاميي «الميادين» في بيروت.. وتوقّع جلسة لمجلس الوزراء الإثنين لتأجيل تسريح العماد عون
آمال لبنانية بأن تشمل هدنة غزة الجنوب وحزب الله يلتزم بها ما التزمت إسرائيل
الوطن السورية: الاحتلال طالب سكان غزة بإخلاء منازلهم والتوجه جنوباً والمقاومة تقصف دباباته وجنوده ومواقعه … الإبادة استمرت حتى آخر ساعة ونحو 200 شهيد أمس وهدنة الأيام الأربعة تبدأ اليوم