عناوين الصحف ليوم الخميس 23 تشرين الثاني 2023

A + A -

النهار: استهداف إسرائيلي لمجموعة قيادية من "حزب الله" بينهم نجل محمد رعد وقائد فرقة "الرضوان"



الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل: لا هدنة أو إفراج عن رهائن قبل الجمعة



الأنباء الكويتية: تشييع إعلاميي «الميادين» في بيروت.. وتوقّع جلسة لمجلس الوزراء الإثنين لتأجيل تسريح العماد عون

آمال لبنانية بأن تشمل هدنة غزة الجنوب وحزب الله يلتزم بها ما التزمت إسرائيل



الوطن السورية: الاحتلال طالب سكان غزة بإخلاء منازلهم والتوجه جنوباً والمقاومة تقصف دباباته وجنوده ومواقعه … الإبادة استمرت حتى آخر ساعة ونحو 200 شهيد أمس وهدنة الأيام الأربعة تبدأ اليوم