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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

ثمانون عاما على الاستقلال، ولبنان عمليا بلا دولة.

فالارض مستباحة من اسرائيل وبعض الفصائل الفلسطينية، والشعب مشتت بين الوطن والاغتراب، والمؤسسات مجرد هيكل كرتوني يتآكله العفن: الرئاسة بلا رئيس، والحكومة بلا مجلس وزراء قادر على قيادة البلاد في مرحلة الخطر الشديد التي نعيش بسبب تداعيات حرب غزة، ومجلس النواب بلا تشريع ولا التزام بالمهل الدستورية للاستحقاقات.

اما القطاع المالي فمنهار، فيما المؤسسات العسكرية والامنية يتهددها الشغور. وحدهم السياسيون الذين امعنوا في البلاد خرابا منذ عام 1990 حين ظن كثيرون ان صفحة جديدة قد فتحت، يكملون حياتهم كأن شيئا لم يكن، فيكذبون ويبررون والاهم “يربّحون الناس جميلة” بخدمات فردية هي اصلا من ابسط حقوقهم كمواطنين.

هذا في لبنان. اما في غزة، فالخبر اليقين التوصل الى هدنة انسانية بجهود اميركية-قطرية-مصرية. فهل تعني عملياً نهاية الحرب؟ أم أنها مجرد مرحلة فاصلة بين جولة موت مضت وجولة على الابواب؟

مهما يكن من امر، الهدنة لن تعيد فرح وربيع وحسين وعصام الى الحياة. ولن تعيد معهم جميع الشهداء اللبنانيين على ارض الجنوب وآلاف الشهداء الاطفال والنساء والرجال والشيوخ في غزة.

فمتى يحين موعد الحل النهائي القائم على استرجاع كل الحقوق ليكون قيام دولة فلسطين المستقلة بحجم كل الآلام والتضحيات؟