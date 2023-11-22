إيلي أسود يطرح أسئلة دقيقة عن اغتيال بيار الجميل: "معيب "!

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كتب المحامي والنائب السابق لقائد القوات اللبنانية إيلي أسود على "فايسبوك": "في ذكرى غياب الشيخ بيار امين الجميل:

١- ابعاد اﻻغتيال عن المحكمة الدولية وابقاؤه برعاية لبنانية بحتة ..

٢- اين أصبحت التحقيقات في هذا الملف، هذا اذا كان هناك ملف؟

٣- كيف يمكن ان تتم عملية "اعدام" وسط منطقة الجديدة في وضح النهار ، وامام العابرين ، وﻻ يراها احد ؟ ..

٤- أين كاميرات المراقبة، أين الشهود، اين السيارة الجانية، اين الجناة؟ ..

٥- انه اﻻغتيال الوحيد المباشر بالرصاص .."



وأكد أسود: "من جانبي ، ان اثارة القضية واجب اخلاقي وعائلي ووطني ..

معيب الا يصل التحقيق الى نتائج في هذا الاغتيال بالذات..."