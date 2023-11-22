وزير خارجية ايران زار ميقاتي: إن لم يحصل وقف مستدام لاطلاق النار فستسوء الامور

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية ايران حسين أمير عبد اللهيان مساء اليوم في دارته،وتم عرض العلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع في لبنان وغزة.

في خلال الاجتماع اكد رئيس الحكومة "ضرورة تكثيف الجهود للتوصل الى وقف شامل لاطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي على غزة، ومن ثم الانتقال الى البحث في حل سلمي مستدام".

كما دعا "الدول المؤثرة الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان ووقف استهداف المدنيين والصحافيين بشكل خاص".

بدوره أكد الوزير عبد اللهيان" ان الهدنة في غزة لمدة أربعة أيام أمر جيد ولكن الاهم من ذلك هو العمل للتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار".

وشدد" على أنه لم يحصل وقف مستدام لاطلاق النار فستسوء الامور، والمنطقة لن تعود الى ما كانت عليه قبل الحرب".