باسيل استقبل كلاوس ودي ڤايل: لضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، البارحة، المديرة العامة لشؤون الأونروا في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس التي عرضت واقع مشكلة اللاجئين الفلسطينين في لبنان. و شدد باسيل على ضرورة قيام المجتمع الدولي بايجاد الحلول التي تؤمن تحسين اوضاعهم المعيشية لحين تأمين عودتهم الى أراضيهم وإمكان إدراج هذا الامر في سياق أي حلّ يُحضّر لغزة، لافتا الى أن على المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته في هذا الشأن وكذلك في مسألة نقص التمويل، حيث للبنان على على المخيمات في ذمّة الاونروا.

واستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دي ڤايل في زيارة تعارف، وبحث معها في مواضيع الساعة، وخصوصاً ما يحصل في غزة. وجرى التشديد على اهمية انجاز انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت، بما يتيح التفرّغ إلى حل المشكلات البنيوية التي تواجه لبنان، بدءا بالقوانين الإصلاحية والهيكلية ومكافحة الفساد. كما تطرق البحث إلى ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وإنهاء هذه الأزمة التي ينوء لبنان تحتها، وتخطّت قدرته على التحمّل، سواء ديمغرافياً أو على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.