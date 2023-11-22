السيد في رد على جعجع: "الوَجَع في إسرائيل والصريخ في لبنان"

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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "أكس":

تصريح لجعجع منذ قليل: " أمّا وأنّ حزب الله يرفض تنفيذ القرار 1701 ويعرّضنا للحرب، فإنّ استخدامه لبعض القرى الجنوبية كمنصّة لصواريخه هو أمر مرفوض ويعرّضها للخطر فضلاً عن أنّ أكثرية أهالي تلك القرى لا تؤيده "… تعليق، جعجع كان صامتاً طيلة الأربعين يوماً من الحرب، فلماذا استفاق اليوم على قرى الجنوب بعدما تأكّد حصول الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل؟! ببساطة، جعجع كان يتوقّع هزيمة عسكرية، وإذا بالهدنة والتبادل اليوم يشكّلان إنتصاراً للمقاومة وهزيمة لإسرائيل بكلّ المقاييس العسكرية والسياسية، لذلك لم يعُد أمامه سوى فشّة الخلق والحرتقة الطائفية على التعايش الوطني في الجنوب… يعني، الوَجَع في إسرائيل والصريخ في لبنان…