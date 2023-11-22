"برقية" من بايدن الى بري!

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تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية تهنئة من الرئيس الاميركي جو بايدن لمناسبة الإستقلال.



أكد فيها بايدن الالتزام المشترك بالاستقرار والإزدهار في المنطقة، لافتًا الى ان "العلاقة الطويلة الأمد بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية تتسم بأهمية بالغة لناحية بناء مستقبل افضل لشعبي البلدين ولجميع الشعوب حول العالم".



وأكد، أن "الولايات المتحدة الأميركية سوف تواصل العمل مع لبنان والشركاء في منطقة الشرق الأوسط بشكل وثيق للحفاظ على السلام ومنع توسع رقعة الصراع والتطلع للعمل من أجل صياغة مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً وتكاملاً لشعوب المنطقة".