المقاومة استهدفت قوة ‏إسرائيلية متموضعة في موقع الراهب وموقع ‏المالكية مجدداً

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صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي:‏

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من عصر يوم الأربعاء 22-11-2023 قوة ‏إسرائيلية متموضعة في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مؤكدة”. ‏

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:35 من عصر يوم الأربعاء 22-11-2023 موقع ‏المالكية مجددًا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.