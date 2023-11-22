المقاومة استهدفت قوة ‏إسرائيلية متموضعة في موقع الراهب وموقع ‏المالكية مجدداً

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صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي:
“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من عصر يوم الأربعاء 22-11-2023 قوة إسرائيلية متموضعة في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مؤكدة”.
“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:35 من عصر يوم الأربعاء 22-11-2023 موقع المالكية مجددًا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.